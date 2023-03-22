طقس العراق.. أيام ممطرة في أول أسبوع من رمضان

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، تساقط زخات مطر في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية في العراق، فيما أشار راصد جوي إلى احتمالية تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بالأمطار الرعدية يبلغ ذروته منتصف الأسبوع المقبل، ويشمل مناطق واسعة من البلاد.

وقال مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "شهر آذار يعتبر شهر التقلبات الجوية، إذ تهطل فيه أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتذبذب درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض".

وعن طقس يوم غدٍ الخميس، أول أيام شهر رمضان، أوضح الجابري، أن "أجواء المنطقة الجنوبية صحوة إلى غائمة جزئية، وفي المنطقة الوسطى غائمة جزئية وأحياناً غائمة مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلاً، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

أما طقس المنطقة الشمالية فمن المُتوقّع أن "يكون غائماً مع تساقط زخات مطر على الأقسام الجبلية منها، ودرجات الحرارة مُقاربة لما سُجّل لهذا اليوم، والرياح متغيرة الاتجاه، وتبقى فرص الزخات المطرية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية فقط".

وأشار الجابري في ختام حديثه إلى أن "أجواء شهر آذار تبقى في تقلب ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، لذلك يجري قسم التنبؤ الجوي متابعة وتحديث كل 12 ساعة لحالة الطقس".

وجاءت توقعات الراصد الجوي، محمد علي، متوافقة مع ما ذكره عامر الجابري، إذ يتوقع "استقرار مؤقت لطقس يومي الخميس والجمعة، باستثناء أمطار خفيفة في الأقسام الجبلية، وارتفاع بفارق ثلاث درجات في المناطق كافة".

كما وتوقع علي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز "بدء تأثير منخفض جوي مصحوب بأمطار رعدية على الأقسام الشمالية اعتباراً من السبت المقبل، ويتعمق ويبلغ ذروته يومي الأحد والاثنين ليشمل مناطق واسعة من البلاد".