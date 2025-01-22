طقس العراق أيام الزيارة الرجبية.. تقرير مفصل للأنواء الجوية

شفق نيوز/ أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً بخصوص حالة الطقس في أيام زيارة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

وقال القسم في التقرير الذي ورد لوكالة شفق نيوز عن الحالة الجوية في أيام الزيارة (الجمعة والسبت والأحد)، إنه "في عموم المدن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من مدن جنوب البلاد وواسط وديالى نهار ومساء الجمعة، وتنتهي الفرص مساء يوم السبت ونهار الأحد لهطول أمطار خفيفة في مدن جنوب البلاد وتحديداً البصرة وميسان وذي قار".

وأضاف "أما الطقس في العاصمة بغداد فيكون صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح مستقرة على الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة خفيفة لا تتجاوز 20 كم/ ساعة".

وأوضح، أن "الرياح على العموم شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة تراوح سرعتها ما بين 10-25 كم/ بالساعة، ولا يوجد نشاط ملحوظ".

وعن درجات الحرارة، ذكر التقرير "تتراوح درجة الحرارة العظمى نهاراً في العاصمة بغداد يومي السبت والأحد ما بين 18-19 درجة مئوية، والصغرى تتراوح ما بين 7-9 درجة مئوية، والأجواء تميل للدفء نهاراً والبرودة خلال ساعات الليل والصباح".

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت).

وتتضمن الطقوس السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.