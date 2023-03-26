طقس العراق.. هطول الأمطار مستمر لغاية يوم غد الاثنين

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، مساء اليوم الأحد، أن يستمر هطول الأمطار لغاية يوم غد الإثنين سيما في المناطق الوسطى من البلاد.

وقال الراصد الجوي صادق عطيه في منشور له على موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تأثيرات الحالة الجوية الممطرة ماتزال مستمرة هذه الليلة في اغلب المدن"، مشيرا إلى أن "مناطق جنوب غرب البلاد بدأت فيها الأجواء بالاستقرار النسبي وستتبعها مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط بالاستقرار التدريجي في وقت متأخر الليلة أو صباح الاثنين".

واضاف "تشير التوقعات الى استمرار فرص الأمطار في مدن وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد وواسط وديالى وصلاح الدين وشرق الانبار والمدن الشمالية، وربما شمال ميسان نهار يوم الاثنين وفرص واردة للغزارة في مناطق وسط وغرب نينوى والسليمانية واربيل وكركوك نهار الاثنين".

وبين أن "التحذيرات ماتزال مستمرة لمناطق شمال الأنبار وشرق البلاد (واسط وميسان والسليمانية وديالى)"، مضيفا "ربما تشمل أيضا العاصمة بغداد وبابل وكربلاء من شدة الهطول الليلة لغاية صباح الاثنين".