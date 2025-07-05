طقس العراق هذا الأسبوع..  أجواء حارة وغبار يتصاعد

شفق نيوز – بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة في البلاد، متوقعة أجواء حارة وتصاعداً للغبار، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأشار بيان الهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س) تنشط نهاراً لتصل إلى (30-40 كم/س)، مسببة تصاعد الغبار في المناطق الوسطى والجنوبية.

كما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المناطق الوسطى والشمالية، وتبقى مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، مع رؤية أفقية تتراوح بين 6-8 كم، وتنخفض إلى 2-4 كم في مناطق الغبار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى ليوم الأحد بين 38 إلى 44 درجة مئوية في مختلف المحافظات، حيث تصل إلى 44 درجة في ميسان والبصرة، و41 درجة في بغداد وديالى وكركوك وغيرها.

أما بعد يوم غدٍ الاثنين، فسيكون الطقس صحواً وحاراً بشكل عام، مع درجات حرارة مقاربة ليوم الأحد، فيما يشهد الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والشمالية، مع ثبات في المنطقة الجنوبية.

وفي يوم الأربعاء، سيكون الطقس صحواً في المناطق الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، مع درجات حرارة مستقرة.