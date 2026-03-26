طقس العراق.. هدوء صباحي بعد تحذيرات "الحالوب" والأنواء تطلق توقعات جديدة

شفق نيوز- بغداد

سادت أجواء معتدلة نسبياً في بغداد وعدد من المحافظات، صباح الخميس، دون تسجيل أمطار أو تساقط للبرد "الحالوب"، رغم تحذيرات الأنواء الجوية من حالة عدم استقرار تتضمن زخات مطر رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة يستمر خلال الأيام المقبلة.

وكانت العاصمة بغداد شهدت، مساء أمس الأربعاء، استعدادات واسعة من المواطنين تحسباً لعاصفة مطرية مصحوبة بتساقط حبات البرد، بعد تحذيرات الهيئة، حيث عمد أصحاب سيارات إلى تغطيتها بـ"بطانيات" وأغطية سميكة، فيما أصدرت مديرية الدفاع المدني إرشادات تضمنت تجنب اللوحات الإعلانية والأجسام القابلة للسقوط، والاستعداد لانقطاع الكهرباء والابتعاد عن خطوط الضغط العالي.

وفي بيان جديد صدر صباح اليوم الخميس، ذكرت هيئة الأنواء الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق مع تبريد في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى طقس غائم جزئياً إلى غائم مع فرص لهطول زخات مطر متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية والأقسام الشرقية، مع احتمال تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية مقارنة باليوم السابق، فيما تسجل مقاربة في المنطقة الشمالية، مع رياح جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 و30 كم/س تنشط أحياناً إلى 45 كم/س مثيرة للغبار، خصوصاً في المناطق الغربية.

وأشارت إلى أن مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 6 و8 كم، ويتراجع إلى ما بين 2 و4 كم في مناطق الأمطار والغبار.

وبحسب التوقعات، يستمر الطقس يوم غدٍ الجمعة غائماً ممطراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية والشمالية، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ورؤية أفقية بين 5 و7 كم.

أما يوم السبت، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم مع أمطار في أجزاء من المنطقة الشمالية، وارتفاع محدود في درجات الحرارة في الوسط والجنوب.

ويستمر تأثير السحب الممطرة يوم الاثنين مع طقس غائم جزئياً إلى غائم وفرص زخات مطر متفرقة في مناطق من البلاد تتركز في الشمال، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 12 و16 درجة في مدن إقليم كردستان، وبين 18 و22 درجة في بغداد ومدن الوسط، فيما تسجل محافظات الجنوب بين 22 و23 درجة مئوية، مع طقس غائم ممطر في أغلب المناطق.