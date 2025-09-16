طقس العراق نهاية الأسبوع.. غبار متوقع وأمطار خفيفة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تأثر العراق بموجة من الغبار اعتباراً من مساء بعد غد الخميس، مع فرصة واردة لهطول خفيف للأمطار الجمعة المقبل.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "التوقعات تشير إلى بدء اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة من جهة الغرب والشمال الغربي للبلاد مساء بعد غد الخميس، لتعمل على انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة يشمل عموم المدن تدريجياً خلال الأيام المقبلة، مما يمنح الأجواء طابعاً أكثر اعتدالاً مقارنة بالفترة الماضية".

وأضافت الهيئة "في المقابل، تتأثر المناطق الغربية والشمالية والوسطى اعتباراً من مساء بعد غد الخميس بموجة من الغبار تؤدي إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية بشكل متفاوت، وتزداد شدتها يوم الجمعة مع اندفاعها نحو مناطق أوسع من الشمال والوسط، ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتأثير الغبار يكون أقل شدة في جنوب البلاد".

وتابعت "أما الغيوم، فمن المتوقع أن تظهر بشكل متفرق في أجواء البلاد دون فعالية مطرية مهمة، مع بقاء الفرصة واردة لهطول خفيف في أقصى شمال شرق البلاد يوم الجمعة المقبل".