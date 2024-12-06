طقس العراق.. موجة قطبية جديدة وثلوج كثيفة شمالاً وحرارة "صفرية" غرباً

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الجمعة، عن موجة قطبية جديدة تجتاح البلاد وهطول كثيف للثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة ما دون الصفر.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نماذج الطقس تتوقع اندفاع منخفض قطبي عميق خلال منتصف الشهر الجاري على عموم مناطق العراق. ومتوقع أن يتسبب بتساقط كثيف للثلوج على مرتفعات شمال العراق وكذلك غرب إيران".

وأضافت "وكذلك انخفاض حاد بدرجات الحرارة تحت الصفر المئوي شمال وغرب البلاد وإلى أعلى من الصفر في مدن الوسط والجنوب، وموجة باردة قوية متوقعة على عموم المنطقة".