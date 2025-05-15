طقس العراق.. موجة الغبار تواصل "خنق" الأجواء ترافقها زخات مطرية

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، بأن موجة الغبار ما زالت تسيطر على الأجواء وتحديداً في وسط وجنوب البلاد، مشيرة إلى وجود زخات مطرية تنتهي مساءً.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تواجد موجات من الغبار المثار في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، ناتجة عن نشاط الرياح السطحية واندفاع كتلة هوائية معتدلة، إلا أنها ستترسب خلال المساء.

وأشارت إلى تواجد سحب ركامية ممطرة فوق أجزاء من شمال وشمال شرقي البلاد، التي من المتوقع أن تشهد هطولات مطرية رعدية تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وتستمر حتى ساعات المساء قبل أن تتلاشى تدريجياً.

وتوقعت الهيئة استقرار الرياح خلال الساعات المقبلة على الاتجاه الشمالي الغربي، بسرعة معتدلة، تنتهي معها حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن البلاد ستشهد انخفاضاً مؤقتاً في درجات الحرارة، يختلف من منطقة لأخرى، نتيجة لاختلاف حرارة الكتلة الهوائية المسيطرة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري شهدت الأجواء العراقية عواصف غبارية متكررة اجتاحت معظم المحافظات وتسببت بدخول المئات ممن يعانون من مشاكل تنفسية إلى المستشفيات.