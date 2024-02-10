طقس العراق.. منخفض ممطر "عالي الفعالية" حتى الأحد ويتجدد الأربعاء

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، إن البلاد تعرضت اليوم إلى منخفض ممطر عالي الفعالية تحديداً المدن الوسطى والجنوبية خاصة أقسامها الغربية، وسيستمر هذا التعرض حتى عصر يوم غد الأحد.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن غزارة الأمطار ستكون في مدن كربلاء وجنوب وغرب الأنبار والنجف وغرب المثنى.

وحذر الزيادي، من حدوث سيول في بادية النجف والمثنى، مشيراً إلى أن باقي مدن البلاد ستشهد سقوط أمطار بين متوسطة الشدة إلى متوسطة الغزارة في العاصمة بغداد، ومحافظتي بابل والديوانية.

وتابع، ستكون الحالة ضعيفة شمال وشرقي البلاد، مؤكدا أن البلاد على موعد مجدداً مع حالة ماطرة يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع عشر من شهر شباط الحالي، حيث ستكون الأمطار واسعة وتكون غزارة الأمطار في مناطق شاسعة في محافظات البلاد.

وأمس الجمعة، قال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن العراق سيتعرض لهطول أمطار اليوم السبت وغداً الأحد.