طقس العراق.. منخفض جوي وأمطار وثلوج وكتلة قطبية اعتباراً من الغد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن دخول منخفض جوي أجواء البلاد اعتباراً من يوم غد، تعقبه كتلة قطبية باردة وأمطار وثلوج.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حركة السحب التي ترصدها الأقمار الاصطناعية مساء اليوم، أظهرت أنها تندفع من جهة غرب العراق معلنة عن بداية تأثير اندفاع منخفض جوي جبهوي بقيم ضغطية واطئة.

وأشارت إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بتحول الرياح إلى جنوبية شرقية تصاحب كتلة مدارية دافئة ورطبة، وينتهي الجمعة المقبل مع عودة الرياح شمالية غربية مصحوبة بكتلة هوائية قطبية باردة.

وأضافت أن البلاد ستشهد أمطاراً وثلوج ونشاط رياح وغبار وبعدها انخفاض حادة بدرجات الحرارة.