طقس العراق.. "مفاجأة" قطبية في رأس السنة يسبقها استقرار مؤقت

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى قدوم منخفض جوي قطبي أو شبه قطبي في فترة رأس السنة الميلادية يسبقه فترة استقرار خلال 10 أيام المقبلة.

وذكر الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز عن توقعات الطقس في العراق: "أجواء باردة شتوية جافة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حول معدلاتها العامة".

وتوقع العلي "فترة من الاستقرار تمر بها البلاد خلال 10 أيام المقبلة".

وأشار إلى "منخفض جوي قطبي أو شبه قطبي متوقع في فترة رأس السنة الميلادية، تأثيره على مناطق بلاد الشام وشمالي العراق فقط، حسب آخر التوقعات، ويبقى التوقع قابلاً للتغيير".

ورجح العلي في الختام أن "يكون شهر كانون الثاني/ يناير 2026 المقبل ممطراً أو بالأحرى ذو أمطار أعلى من المعدل الطبيعي".