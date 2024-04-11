طقس العراق.. أمطار وأجواء "لطيفة" حتى منتصف نيسان

شفق نيوز/ رجح الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، تساقط الأمطار بعد ظهر يوم الخميس، في محافظات عراقية عد بينها العاصمة بغداد، فيما توقع حالات مطرية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية بمحافظات عدة في الأقسام الشمالية وتشمل مناطق شرق العاصمة بغداد وأجزاء من ديالى وواسط".

وأضاف أن "الحالة ستبدأ بالانحسار أول الليل في المدن كافة، فيما ستبقى أجواء اليومين القادمين لطيفة، بسبب استمرار الرياح الشمالية الغربية التي تنشط نهاراً، في حين ستتراوح درجات الحرارة عند 30مْ فما دون في أغلب المدن".

وتوقع الزيادي، حالات ماطرة مجدداً تبدأ الأحد القادم الموافق 14 نيسان الجاري، ابتداءً من الأقسام الشمالية، وتأثر أغلب المدن في محافظات البلاد بعبور منخفض ممطر الاثنين منتصف الشهر الجاري".