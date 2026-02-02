طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

شفق نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، تساقطاً للأمطار يرافقه حدوث عواصف رعدية، إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان، نشر عبر حسابها الرسمي، أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم على العموم، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، لاسيما في الأقسام الشرقية. وأضافت أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة (30–40) كم/س، مسببة تصاعداً للغبار في بعض المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل عام، فيما تتراوح الرؤية الأفقية بين (6–8) كم، وتنخفض إلى (2–4) كم في حالتي المطر والغبار.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق ستكون كالتالي: السليمانية 12، دهوك 14، أربيل 15، نينوى 16، كركوك 17، بغداد وصلاح الدين وديالى 20، الأنبار 21، بابل وكربلاء المقدسة 22، واسط والنجف الأشرف وميسان 23، الديوانية والبصرة 24، وذي قار والمثنى 25.

وأضاف البيان أن طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية فيهما، بينما يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على العموم، والرؤية الأفقية بين (6–8) كم، وتنخفض إلى (3–5) كم أثناء هطول الأمطار.

وأشار إلى أن طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم بعد الظهر في عموم البلاد، مع درجات حرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية وارتفاع طفيف في المنطقتين الوسطى والشمالية.

وبيّن أن طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.