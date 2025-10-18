طقس العراق.. أمطار وعواصف رعدية اعتباراً من الاثنين

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس، يوم السبت، إلى تأثير مدن العراق اعتباراً من بعد غد الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تأثير منخفض جوي في الطبقات العليا مع امتداد منخفض سطحي من الجنوب الغربي.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذه الحالة "تتأثر بها مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تتساقط زخات مطر خفيفة إلى معتدلة الشدة اعتباراً من مساء الاثنين المقبل، تُرافقها عواصف رعدية في بعض الفترات".

وتوقعت الهيئة أن "تكون الحالة متقطعة ومحدودة المكان، إلا أنها تتكرر على فترات خلال عدة أيام، مع تفاوت في الهطول تبعاً لتطور السحب الركامية في كل منطقة".

وعن الوضع في باقي المدن، رجحت الهيئة - بسبب ابتعاد مركز المنخفض العلوي - أن تكون أجواء بقية مناطق البلاد "مستقرة نسبياً، يسودها غالباً طقس غائم جزئي بفترات من الصحو".