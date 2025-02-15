طقس العراق.. أمطار ورعد وبرق في مناطق متفرقة تبدأ غداً الأحد

شفق نيوز/ توقع قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، هطول زخات من الأمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق متفرقة من البلاد مصحوبة بالبرق والرعد على فترات غداً الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السحب تندفع نحو أجواء مدن البلاد خلال ساعات الليلة بتأثير منخفض جوي تأثيراته تكون سريعة وتستمر نهار وليل الأحد لغاية فجر الاثنين".

وأوضحت، أن "يوم الأحد الأجواء غائمة جزئياً، ومتوقع هطول زخات من الأمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق متفرقة من مدن وسط وغرب وجنوب البلاد مصحوبة بالبرق والرعد على فترات".

وتوقعت الهيئة، أن "تتحسن فرص مدن شمال البلاد خلال ساعات الليل، وتتوقف فرص باقي المدن"، كما توقعت "انخفاضاً بدرجات الحرارة نهاراً وارتفاعها ليلاً".