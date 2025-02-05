طقس العراق.. أمطار وثلوج وموجة برد غداً الخميس

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرات جوية صادرة عن قسم التنبؤ الجوي بشأن طقس غداً الخميس.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك غزارة متوقعة للأمطار في أماكن متفرقة من مدن شمال البلاد مصحوبة بالبرق والرعد على فترات، وزخات أمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق من مدن وسط وشرق البلاد".

وتوقعت "هطول ثلوج خفيفة على المرتفعات الجبلية في السليمانية وأربيل ودهوك".

وأشارت إلى "انخفاض حاد في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تشهدها أغلب المدن (عدا البصرة وميسان وذي قار) بسبب تقدم كتلة هوائية باردة".

وأوضحت، أن "هناك نشاط بالرياح الغربية في مدن غرب ووسط البلاد وبعض مناطق الجنوب تصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة، ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية في شرق وشمال الشرق".

وبينما توقعت موجات غبار كثيفة تشهدها أغلب المدن عدا الشمالية تسبب تردي الرؤية الأفقية، نصحت بعدم السفر براً أو بحراً، والابتعاد عن السهول والمنحدرات.