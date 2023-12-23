طقس العراق .. أمطار وثلوج وضباب وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ نشر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، توقعاته لحالة الطقس في مناطق ومدن العراق للايام المقبلة.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن السحب تتواجد اليوم السبت شمال البلاد وجنوبها وبعض مناطق الشرق. كذلك يتواجد ضباب متوسط الـــى خفيـف يمتد تأثيره من شرق الانبار نزولا نحـــو غرب النجف باتجاه السماوة.

وأضاف فــرص الأمطار تنتهي خلال ظهيرة هذا اليوم مؤقتا في المدن كافة لكنها تستمر في (السليمانية واربيل ودهوك وكركوك وشمال نينوى)، وشمال ديالى، وغرب الانبار، بفترات من الغزارة متوقعة شــــرق السليمانية وشمال اربيل شرق دهوك.

وأردف عطية بالقول: وربما هناك فرص صباح الأحد على أن يعاود هطول زخات من الامطار فـي مناطق مـــن الانبار وصلاح الدين وديالى والعاصمة بغداد وبابل وكربلاء مع استمرار حالة عدم الاستقرار والأمطار في اربيل والسليمانية ودهوك يوم الأحد.

ونوه إلى هطول ثلجي متوقع على قمم جبال اربيل والسليمانية .

كما حذر خبير التنبؤات الجوية من الغزارة اليوم وغدا تشمل شرق وشمال شرق السليمانية وشمال اربيل ودهوك.

وأشار إلى موجات من الضباب وانعدام الرؤية دون 1 كم متوقع فجر وصباح الاحد في مناطق من البصرة وميسان وذي قار يزول بعد شروق الشمس بفترة قصيرة وكذلك متوقع في شمال أربيل والسليمانية وشرق دهوك.

واختتم توقعات بالقول، إن انخفاضا متوقعا بدرجات الحرارة يشمل مدن وسط وغرب وشمال البلاد خلال منتصف الأسبوع.