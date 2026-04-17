طقس العراق.. أمطار مصحوبة بـ"حالوب" بدءاً من الغد

شفق نيوز- بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، عودة هطول الأمطار بدءاً من صباح يوم غد السبت في المناطق الشمالية، ثم تمتد ظهراً إلى المنطقة الغربية، ومساءً نحو مناطق الوسط والجنوب.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التقلبات الجوية ستعود في الساعات القادمة إلى البلاد، حيث يتوقع أن تبدأ ساعات صباح الغد السبت بتقدم منخفض ممطر عميق مصحوب بسحب ممطرة مترافقة بالبرق وسقوط البرد (الحالوب) وحدوث نشاط رياح جنوبية مثيرة مع غبار محلي في بعض المناطق".

وأضاف الزيادي، أن "الأمطار ستكون بدايتها المناطق الشمالية وتتحرك ظهر الغد نحو المناطق الغربية على أن تتوسع عصر ومساء ليلة الغد السبت في مناطق مختلفة وسط وجنوب البلاد".

وتوقع أن "تشتد الأمطار في مناطق متباينة مؤدية تساقط المطر الشديد وتختلف شدة سقوط الأمطار من مكان إلى آخر، فيما ستضعف الموجة المطرية صباح الأحد تدريجياً في بعض الأماكن، بينما تستمر في الأقسام الشمالية والاجزاء الجنوبية يوم الاثنين وقد تعاود الأمطار بشكل متقطع الأيام القادمة حتى نهاية الشهر في مدن البلاد".

ولفت الزيادي إلى أن "درجات الحرارة مقاربة إلى ارتفاع يوم الغد السبت ثم أنخفاض متوقع لها في الثلاثاء القادم".