طقس العراق.. أمطار متفرقة الليلة وتستمر حتى الثلاثاء

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم السبت، إلى استمرار فرص هطول الأمطار الليلة وللأيام الثلاثة المقبلة بكميات متفاوتة على أماكن متفرقة من مدن البلاد.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء السبت تُظهر استمرار تواجد الغيوم في أجواء مدن شمال البلاد وبعض مدن الوسط، ومن المتوقع أن تستمر هذه الغيوم خلال يوم غد الأحد".

وأوضحت الهيئة أن "فرص الأمطار هذه الليلة حاضرة في مدن شمال البلاد (الموصل ودهوك وأربيل وكركوك وشمال السليمانية)، إضافة لشمال صلاح الدين وتكون خفيفة إلى معتدلة".

وتوقعت أنه "خلال نهار الأحد، تستمر فرص هطول أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المدن أعلاه، إضافة إلى شمال ديالى".

ورجحت أن "تضعف فرص الأمطار مساء الأحد، على أن تعود الأمطار مجدداً نهار ومساء يوم الاثنين تشمل مدن شمال البلاد، وتمتد إلى مناطق محدودة من مدن الجنوب، وتترافق أحياناً مع صواعق البرق والرعد".

وأشارت الهيئة في الختام إلى أن "فرص الأمطار تتحسن يوم الثلاثاء في مدن جنوب البلاد وشمالها ومناطق متفرقة من مدن الوسط".