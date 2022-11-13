طقس العراق.. أمطار متفاوتة الغزارة حتى نهاية الأسبوع 

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة في الغزارة بدءا من يوم غد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال صادق عطيه، في تقريره اليومي، عبر منصة فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اجواء غائمة بشكل جزئي في جنوب وغرب ووسط البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرا إلى "هطول متوقع للامطار يشمل غرب الانبار نزولا نحو بادية الجنوب".

وبين عطيه، أن "مطراً خفيفاً ايضا يشمل كل من غرب ذي قار وغرب البصرة يوم الاثنين"، مرجحا أن "يشمل هطول خفيف مركز المدينتين الاثنين او الثلاثاء".

أما يومي الأربعاء والخميس، بين صادق وجود "حالة جوية ممطرة، مشيرا إلى أن "الامطار تكون بشكل زخات رعدية متفاوتة ومتوقع بعض الغزارة في بعض الاماكن".

ولفت إلى أن "الحالة تشمل اغلب المدن من الشمال للجنوب، لكن الهطول في كافة المدن يكون ركامي مزني بشكل زخات ربما لايشمل جميع مناطقها".

أما محافظتي "نينوى والانبار"، يقول عطيه، إنهما "الاقل كمية في هذه الحالة حتى الان، بسبب اندفاع لسان مرتفع جوي من جهة الشرق يحاول صد اندفاع المنخفض السوداني الرطب"، لافتا الى "التوقعات تخضع للتغيير بسبب صراع المنظومات الضغطية شرقا وغربا".