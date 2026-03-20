طقس العراق.. أمطار متفاوتة الشدة لأسبوع وتحذيرات من السيول

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى تأثر مدن البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ربيعية الطابع، تستمر على مدار الأسبوع على الأقل.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة تتخللها فترات من هطول الأمطار متفاوتة الشدة، تكون على شكل زخات متقطعة متفاوتة بين مدينة وأخرى، تشتد أحياناً لتصل إلى الغزارة، مصحوبة بنشاط السحب الركامية الرعدية".

وترافق الحالة مع هبات رياح هابطة من الغيوم نشطة أثناء العواصف الرعدية، ولا يُستبعد تساقط زخات من حبات البرد في بعض الأماكن، خاصة خلال ذروة النشاط السحابي، وفق الهيئة.

وفي ظل حالة عدم الاستقرار الجوية، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق ذات البنى التحتية المحدودة.

كما نصحت بالابتعاد عن المناطق المنخفضة والمنحدرات تجنباً لجريان السيول، و️تجنب الاقتراب من ضفاف الأنهار والمجاري المائية خلال فترات الهطول الغزير.