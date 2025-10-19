طقس العراق.. أمطار في المناطق الشمالية والغربية تبدأ غداً وتستمر للخميس

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة ومصحوبة بالبرق والرعد أحياناً في المنطقتين الشمالية والغربية اعتباراً من يوم غد الاثنين، وتستمر على فترات لتنتهي مساء الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "تحليلات خرائط الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي والصادرة مساء اليوم الأحد، تشير إلى تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي تبدأ غداً الاثنين وتستمر عدة أيام بصورة متقطعة".

وأوضحت أن "الأمطار المتوقعة ستكون من حصة مناطق من مدن شمال البلاد تحديداً، حيث تُظهر الخرائط الجوية ضعف تأثير الحالة في باقي المدن بسبب ابتعاد محور المنخفض الجوي عن أجوائها، وتأثير مرتفع جوي سطحي".

وبينت أن "في يوم غد الاثنين ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في عموم المدن، وخلال ساعات المساء والليل تزداد كميات السحب في المنطقتين الشمالية والغربية، لا سيما في دهوك وشمال نينوى، حيث تتهيأ فرص لهطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون متفرقة الطابع ومصحوبة بالبرق والرعد أحياناً".

وعن يوم الثلاثاء، توقعت الهيئة أن "تتعزز الفعالية الجوية تدريجياً نتيجة تعمّق المنخفض الجوي العلوي القادم من شرق أوروبا، لتشمل فرص الأمطار مناطق من أربيل والسليمانية إضافة إلى دهوك والموصل، وتكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة في أغلبها، مع احتمالية هطول زخات رعدية متفرقة ونشاط مؤقت في الرياح الهابطة".

وفيما يتعلق بنهاية الحالة، رجحت الهيئة "استمرار فرص هطول زخات مطر متفرقة على فترات في المناطق الشمالية يوم الأربعاء على أن تكون نهايتها مساء يوم الخميس 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يعقبها استقرار نسبي في الأجواء اعتباراً من يوم الجمعة، مع استمرار تواجد السحب في أجواء بعض المدن".

أما درجات الحرارة، فقد توقعت الهيئة أن "تنخفض درجات الحرارة في عموم المدن اعتباراً من يوم الاثنين بمقدار 3–4 درجات مئوية مقارنة بيوم الأحد، وتستمر كذلك لغاية يوم الخميس، لتسود أجواء مائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر، وتكون أكثر برودة في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية، في حين تبقى معتدلة نهاراً في المدن كافة".