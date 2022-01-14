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طقس العراق .. أمطار غزيرة وسيول وضباب يصاحبها هبوب رياح قطبية شديدة البرودة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-14T08:26:44+0000
طقس العراق .. أمطار غزيرة وسيول وضباب يصاحبها هبوب رياح قطبية شديدة البرودة

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الجمعة أن تستمر الأمطار بالهطول خلال الأسبوع المقبل في معظم مناطق ومدن العراق، وان بعضها يمتاز بالغزارة مما ينتج عنها حدوث سيول مائية وتساقط للثلوج، محذرا من تشكل موجة ضباب إضافة إلى هبوب رياح قطبية شديدة البرودة تجتاح البلاد.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن فرص هطول الأمطار تستمر نهار اليوم والليلة في: السليمانية، وشمال ونينوى، واربيل، ودهوك،

وشرق مدن: ديالى، وواسط وميسان، ومناطق متفرقة من البصرة، والانبار، وصلاح الدين، وكركوك، مشيرا إلى هطول ثلجي يشمل مرتفعات: شمال اربيل، وشرق السليمانية، ودهوك .

وأضاف أنه نهار يوم غد السبت تهب رياح شمالية غربية باردة نسبيا ( مؤقتا) تسبب بجفاف الأجواء في اغلب المدن - عدا بعض الهطولات المتفرقة في السليمانية واربيل مصحوبة بالثلوج على المرتفعات.

كما نوه عطية إلى أن الحالة الجوية تعود من جديد خلال ليل السبت/ الأحد وكذلك نهار الاحد وتعود تقلبات الرياح معها، وتعود فرص الهطول المطري في مدن الشمال كافة والانبار وصلاح الدين وشمال ديالى.

وزاد بالقول إن الاجواء الممطرة ليل الاحد/ الاثنين تندفع نحو العاصمة بغداد وباقي مناطق ديالى ثم الكوت وبابل وكربلاء تباعا.

خبير التنبؤات الجوية حذر من غزارة الامطار في السليمانية خلال اليومين المقبلين، ومن انعدام الرؤية بسبب الضباب خلال ساعات ليل الجمعة/ السبت في ميسان، وواسط، وشمال البصرة مرورا بديالى، والسليمانية، وكركوك، واربيل، ودهوك. اما باقي المدن متوقع ضباب خفيف .

وأكمل عطية قائلا: إن هذه الحالة الممطرة تنتهي خلال ساعات نهار ومساء الاثنين بهبوب رياح قطبية شديدة البرودة وانخفاض حاد بدرجات الحرارة في كافة المدن .

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