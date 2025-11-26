طقس العراق.. أمطار سريعة يومي الأحد والاثنين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء الحالة الضعيفة التي أثرت على أجواء البلاد، فيما توقعت أن تشهد أجزاءً من مدن المناطق الشمالية حالات سريعة ممطرة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "آخر القراءات الجوية تشير إلى انتهاء تأثير الحالة الضعيفة التي أثرت على أجواء البلاد يومي أمس واليوم، إذ لم يتبقَ منها سوى بعض السحب التي تتواجد في أجواء شرق البلاد، والتي يتوقع اندفاعها نحو الشرق تدريجياً خلال الساعات المقبلة، لتتحول الأجواء بعدها إلى صافية مع ظهور سحب متفرقة على فترات في أغلب المدن".

ورجحت أن "تستمر الأجواء مستقرة ومائلة للصحو أغلب الأوقات حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بفعل سيطرة مرتفع جوي سطحي مترافق مع استقرار في الطبقات العليا".

مع ذلك، تشير المخرجات إلى "حالات سريعة ممطرة تؤثر في أجزاء من مدن شمال البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين، مع بقاء فرص ضعيفة لامتداد زخات خفيفة نحو مناطق متفرقة ومحدودة من مدن وسط البلاد تبعاً لتغيرات محلية في المنظومة الضغطية والرطوبة البنائية"، بحسب الهيئة.

وخلصت إلى أن "الأجواء تبقى بشكل عام هادئة ومستقرة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً خصوصاً خلال ساعات الصباح والليل ليزداد معها الشعور بالبرودة، مع بعض الاعتدال نهاراً".