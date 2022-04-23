طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز / توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا بين الغائم جزئيا إلى غائم ممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد في عموم مناطق البلاد، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا".

وأضافت أن "درجات الحرارة في بغداد ستنخفض يوم غد عن اليوم، وتكون الصغرى 13 مئوية والعظمى 35 مئوية، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

وأشارت الهيئة، إلى أن "طقس الاثنين المقبل، في المنطقتين الوسطى والشمالية، سيكون غائما جزئيا وممطرا، مع عواصف رعدية احيانا في المناطق الشمالية.

ولفتت إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة أيضاً".