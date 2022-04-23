سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-23T07:52:30+0000
طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز / توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا بين الغائم جزئيا إلى غائم ممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد في عموم مناطق البلاد، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحيانا".

وأضافت أن "درجات الحرارة في بغداد ستنخفض يوم غد عن اليوم، وتكون الصغرى 13 مئوية والعظمى 35 مئوية، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

وأشارت الهيئة، إلى أن "طقس الاثنين المقبل، في المنطقتين الوسطى والشمالية، سيكون غائما جزئيا وممطرا، مع عواصف رعدية احيانا في المناطق الشمالية.

ولفتت إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة أيضاً".

related

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

Date: 2020-02-28 18:44:42
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

اعتقالات أجانب.. تسفير العشرات خارج العراق

Date: 2021-04-12 09:52:52
اعتقالات أجانب.. تسفير العشرات خارج العراق

طقس "مجنون" في العراق خلال أيام

Date: 2022-03-13 20:25:15
طقس "مجنون" في العراق خلال أيام

كورونا يواصل حصد الأرواح.. ثاني حالة وفاة خلال ساعات ببغداد

Date: 2020-03-04 22:25:30
كورونا يواصل حصد الأرواح.. ثاني حالة وفاة خلال ساعات ببغداد

تحذير من نهار الخميس لثلاث محافظات عراقية

Date: 2021-12-29 19:12:42
تحذير من نهار الخميس لثلاث محافظات عراقية

غدا.. توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الأمطار في العراق

Date: 2021-07-27 18:18:04
غدا.. توقعات بانخفاض الحرارة وتساقط الأمطار في العراق

العاصمة العراقية بغداد على موعد مع حفل رفع اخر قطعة كونكريتية

Date: 2019-06-25 16:38:01
العاصمة العراقية بغداد على موعد مع حفل رفع اخر قطعة كونكريتية

مرصد صحفي: اعتقال اعلامية في بغداد لنشرها ملفات فساد

Date: 2021-10-30 09:17:39
مرصد صحفي: اعتقال اعلامية في بغداد لنشرها ملفات فساد