طقس العراق في عاشوراء.. انخفاض ملحوظ بالحرارة وبفارق عدة درجات

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بفارق عدة درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية خلال نهاية الأسبوع الحالي وكذلك يوم العاشر من محرم (عاشوراء).

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مخرجات نماذج الطقس خلال نهاية الأسبوع الحالي وكذلك يوم العاشر من محرم (عاشوراء) تشير إلى تأثر عموم مدن البلاد بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الأربعاء، بفارق عدة درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.

وأرجعت هذا الانخفاض إلى تراجع نسبي في شدة تأثير المنخفض الحراري السطحي مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال ساعات النهار وهدوئها ليلاً.

وبحسب الهيئة، فإن هذا الانخفاض يشمل معظم مدن البلاد، ليسهم في تخفيف حدة الأجواء الحارة التي سادت خلال الفترة الماضية، مع استمرار الطقس صيفياً اعتيادياً.

كما تُشير التوقعات إلى استمرار درجات الحرارة ضمن هذه المستويات لعدة أيام مقبلة، مع تقلبات طفيفة صعوداً أو هبوطاً ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة.

مع الإشارة إلى عدم وجود موجة حارة مؤثرة خلال الأيام القادمة (لغاية نهاية الشهر الحالي)، كما لا توجد مؤشرات على انخفاض حاد في درجات الحرارة، وفقاً للهيئة.