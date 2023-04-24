طقس العراق في اسبوع.. امطار وارتفاع بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن يشهد طقس البلاد خلال الأسبوع الحالي تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقال بيان للهيئة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "طقس البلاد اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع زخات مطر خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع زخات مطر خفيفة خاصة في أقسامها الشرقية تكون رعدية أحياناً".

أما درجات الحرارة، يقول البيان، "ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد لكنها تنخفض في أقسامها الغربية بضع درجات".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئيا في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً يتحول ليلاً الى غائم جزئيا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية ليلاً، تكون رعدية احياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع أمطار متوسطة تكون رعدية احياناً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم , أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية, وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".