طقس العراق.. فرص أمطار بعد منتصف أيلول

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس، يوم الأربعاء، إلى تأثر العراق بحالات انتقالية (خريفية) مع فرص أمطار أولية في شمال البلاد مع تقدم النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق مايزال تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي الأفريقي في غرب وشمال البلاد، ومنخفض شبه الجزيرة في الوسط والجنوب، وسماء صافية ومستقرة بشكل عام".

وعن توقعات الأيام المقبلة، أكد عطية "عدم وجود مؤشرات على فعاليات جوية ممطرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لابتعاد المنخفضات الفعّالة وتمركزها فوق أوروبا حالياً".

وتوقع الراصد أن "تبقى الأجواء حارة نسبياً خلال النهار خاصة في الجنوب والوسط، مع ميل للاعتدال ليلاً في عموم المدن، مع استمرار الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً في بعض الفترات، خصوصاً في مناطق الجنوب والوسط".

أما التوقعات المستقبلية، وبحسب عطية، فقد "تبدأ المنظومات الجوية الأوروبية بالتحرك شرقاً مع تقدم النصف الثاني من الشهر الجاري، مما يمهد تدريجياً لتأثر العراق بحالات انتقالية (خريفية) مع فرص أمطار أولية في شمال البلاد".