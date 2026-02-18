طقس العراق غداً.. تراجع ملحوظ بالحرارة مع أجواء مغبرة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأربعاء، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الخميس ويستمر ليومين أو ثلاثة أيام.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشارت الهيئة إلى أجواء معتدلة ولطيفة مع بعض الغبار في مدن وسط وشمال البلاد، يعقب ذلك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، قبل أن تعاود الانخفاض مجدداً اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

أما مدن جنوب البلاد، فمن المتوقع – بحسب الهيئة - أن تبقى درجات الحرارة مستقرة نسبياً خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تشهد انخفاضاً ملموساً ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.