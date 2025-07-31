طقس العراق..  غبار يتصاعد وحرارة دون الخمسين (خرائط)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة، متوقعة تصاعداً في الغبار وارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، لكنها لن تبلغ الخمسينيات.

وقالت هيئة الأنواء الجوية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تواصل اليوم الخميس تأثرها بامتداد منخفض حراري موسمي مصحوب بكتلة هوائية جافة، ما يجعل الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ومستقراً بشكل عام، مع سماء صافية يتخللها ظهور سحب متفرقة في أقصى شمال البلاد، مبينة أن أن درجات الحرارة تبقى مقاربة لما سُجل يوم أمس، مع انخفاض طفيف في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وبحسب البيان، فإن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الجمعة ستكون كالتالي:بغداد، كركوك، نينوى، صلاح الدين، ديالى: 45 مئويةدهوك، الأنبار: 42 مئويةالسليمانية، أربيل: 43 مئويةكربلاء، بابل: 46 مئويةواسط، الديوانية، النجف: 47 مئويةميسان، ذي قار، المثنى: 48 مئويةالبصرة: 49 مئوية

وأضافت الهيئة أن "طقس السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم المتفرقة، ودرجات الحرارة ستبقى مقاربة ليوم الجمعة"، لافتة إلى أن "طقس الأحد سيشهد صفاءً عاماً مع تشكل بعض السحب على المنطقة الجنوبية بعد الظهر، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتتجاوز 30 كم/س، مسببة تصاعد الغبار، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً".

وتابعت أن "الرؤية الأفقية ليوم الأحد ستكون بين 6 إلى 8 كم، وتقل إلى 2-4 كم في أوقات الغبار".

وبشأن طقس الإثنين، أشارت الهيئة إلى أنه سيكون صحواً، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تؤدي إلى تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية تتراوح أيضاً بين 6-8 كم، وتتناقص إلى 2-4 كم في أوقات الغبار.

وتنشر وكالة شفق نيوز، خرائط وجداول توضح درجات الحرارة العظمى والصغرى وتقلبات الطقس، وفقاً لما أصدرته هيئة الأنواء الجوية.