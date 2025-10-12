طقس العراق.. غبار وبرودة خلال 48 ساعة

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، حصول موجة غبار شمال وجنوب غربي البلاد، خلال اليوم وغد، فضلا عن انخفاض بدرجات الحرارة.

وقال قسم التنبؤ الجوي، في الهيئة، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تحاليل خرائط الطقس السطحية وصور الأقمار الاصطناعية، تشير إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الجنوبية الشرقية نهار ومساء اليوم الأحد، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خاصةً على طرق النقل الخارجية".

وأضاف أن "أكثر المناطق تأثرا بهذا النشاط تشمل، الأنبار، جنوب نينوى، غرب صلاح الدين، النجف الأشرف، وبعض مناطق جنوب غرب البلاد، متوقع أن تتردى الرؤية الأفقية في بعض الفترات".

وتابع أن "يوم غد الاثنين، تندفع نحو البلاد كتلة هوائية معتدلة الحرارة خلف منخفض جوي سطحي، ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة على فترات تسبب إثارة الغبار مجددا في المناطق المذكورة أعلاه، مع أمتداد تأثير الغبار بشدة أخف نسبيا نحو العاصمة بغداد وصلاح الدين، وبشدة أخف كذلك في باقي مدن وسط البلاد (كربلاء المقدسة وبابل والديوانية)".

وأكد "كما يُتوقع أنخفاض محسوس في درجات الحرارة، ليكون الطقس أكثر اعتدالا مقارنةً باليومين الماضيين، مع برودة نسبية وأجواء لطيفة خاصة ساعات الليل والصباح الباكر".