طقس العراق.. غائم وأمطار متفاوتة الشدة في مناطق البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

شفق نيوز / توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، طقساً غائماً يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة في عموم مناطق البلاد نتيجة منخفض جوي وانخفاض "طفيف" في درجات الحرارة.

وأصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، تقريره الخاص بتأثر البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء بامتداد منخفض جوي قادم من البحر الأحمر يرافقه كتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً.

ووفقا للتقرير أن "طقس المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة من ضمنها العاصمة بغداد، ومن المتوقع ان تكون متوسطة الى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في الأقسام الغربية من هاتين المنطقتين المذكورتين وتحديدا في (الرطبة، وحديثة والقائم، والاقسام الغربية من الموصل)".

وفي المنطقة الوسطى فإن التقرير توقع أن "يكون الطقس غائما مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة في المناطق (أربيل- كركوك- السليمانية- دهوك- الموصل)".

وفي المنطقة الجنوبية فإن الطقس سيكون، وفقا للتقرير "غائما جزئيا"، فيما درجات الحرارة "ستنخفض في عموم البلاد بضع درجات".