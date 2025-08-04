طقس العراق.. شديد الحرارة والدرجات تلامس الـ50 (خرائط)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، أن البلاد تستمر تحت تأثير امتداد منخفض حراري موسمي، ليسود طقس صيفي مستقر وشديد الحرارة بوجه عام، مع سماء صافية يتخللها تواجد سحب متفرقة في الأقسام الشرقية من البلاد.

واضافت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تكون مقاربة في المنطقة الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبينت، أن درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الاثنين بلغت في بغداد 47، كركوك 44، نينوى 44، صلاح الدين 45، ديالى 46، الأنبار 43، كربلاء 47، بابل 46، واسط 47، النجف 48، الديوانية 47، ميسان 50، ذي قار 48، المثنى 47، والبصرة 49 درجة مئوية.

أما في محافظات إقليم كوردستان، فقد سجلت دهوك 41، أربيل 43، والسليمانية 43 درجة مئوية.

وعن الحالة الجوية للأيام المقبلة، توقعت الهيئة أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويكون طقس الأربعاء صحواً مع بعض القطع من الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الخميس، فيتوقع أن يكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في الأقسام الشرقية من البلاد، ويستمر طقس يوم الجمعة صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة ليومي الثلاثاء والأربعاء، أشارت الهيئة إلى أنها ستكون على النحو التالي:

بغداد 46، كركوك 44، صلاح الدين 44، ديالى 45، الأنبار 43، بابل 46، واسط 47، كربلاء 47، النجف 48، الديوانية 47، ميسان 50، الناصرية 49، المثنى 47، والبصرة 50 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات إقليم كوردستان أربيل 44، السليمانية 44، ودهوك 41 درجة مئوية.