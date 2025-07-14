طقس العراق.. شديد الحرارة مع غبار و"زخات خفيفة" محتملة في دهوك

شفق نيوز– بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، أن البلاد ما تزال تحت تأثير امتداد المنخفض الجوي الحراري السطحي، ما يؤدي إلى طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن كميات من السحب المتفرقة ستظهر في الأجواء، وتتكاثر على فترات في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرص لهطول زخات مطر خفيفة على المرتفعات الجبلية في مدينة دهوك.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم أمس، مع انخفاض طفيف في بعض المناطق، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وتتنشط أحياناً في نينوى والأنبار وجنوب غرب البلاد، ما قد يتسبب بإثارة الغبار والأتربة، في حين ستكون الرياح في الأقسام الشرقية ساكنة إلى جنوبية شرقية خفيفة.

وأضافت الهيئة أن مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات في أغلب المناطق، وقد ينخفض إلى 3–5 كيلومترات في المناطق المتأثرة بالغبار، خاصة الصحراوية منها.

وبينت، أن درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين أظهرت ارتفاعاً لافتاً في عدد من المحافظات، حيث سجلت بغداد وكركوك وصلاح الدين وديالى 48 درجة مئوية، وبلغت في دهوك 42، وفي أربيل 46، والسليمانية 43، بينما سجلت الأنبار 46، وكربلاء وبابل 47، وواسط والنجف 49، والديوانية أيضاً 48، في حين بلغت في ميسان 50، وذي قار والمثنى 49، وسُجلت أعلى درجة حرارة في البصرة بواقع 51 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الثلاثاء، فتشير إلى انخفاض طفيف في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تسجل بغداد 47، ودهوك 41، وأربيل 44، والسليمانية 41، وكركوك وصلاح الدين 46، ونينوى 45، وديالى 48، والأنبار 45، وواسط 49، وبابل 47، وكربلاء 46، والنجف والديوانية 48، والناصرية 49، والمثنى 48، وميسان 49، فيما تستمر البصرة بتسجيل أعلى حرارة متوقعة عند 51 درجة مئوية.