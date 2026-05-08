طقس العراق.. أسبوع صحو وحرارة ثلاثينية

شفق نيوز- بغدادتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أجواء صحوة وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.وذكر بيان للهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الطقس لأيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، يصاحبه ارتفاع تدريجي طفيف في درجة الحرارة، في عموم مناطق البلاد الشمالية، الوسطى، والجنوبية، مع رياح شمالية غربية في عموم الأيام".أما درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت، فقد كانت كالتالي: دهوك 26 درجة مئوية، وأربيل والسليمانية 27 درجة في كل منهما، ونينوى 29، وكركوك 30، والأنبار 31، وصلاح الدين وديالى 32، وبغداد وواسط 33، والنجف والديوانية وبابل وكربلاء 34 درجة في كل منها، والمثنى 36، وميسان وذي قار والبصرة 37 درجة مئوية".