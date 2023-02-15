طقس العراق.. زخات مطر وانخفاض بدرجات الحرارة في يومين

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الأربعاء، هطول زخات مطر في مناطق متفرقة من البلاد مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وقال الراصد الجوي علي الجابر لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير لحدوث زخات مطر متفرقة لأماكن محدودة قد تتركز في ميسان ووسط السماوة وبعض الأجزاء غرب الأنبار وشمال صلاح الدين، وقد تكون الأمطار لفترات قصيرة.

وأضاف الزيادي، أن درجات الحرارة تبقى مقاربة ليوم أمس الثلاثاء، مبينا أن إنخفاضاً سيطرأ غداً الخميس والجمعة بفارق درجتين مئوية يتزامن مع عبور كتلة هوائية باردة مؤقتة.

وأكد الزيادي أن الموجة الباردة لن تكون من النوع الشديد كما يشاع، بل أقل من الموجة السابقة وتبلغ ذروتها الجمعة ويوم السبت تتبعها كتلة هوائية دافئة بدءا من يوم الأحد القادم، وقد تكون الأجواء لطيفة وتميل إلى الدفئ.