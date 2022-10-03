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طقس العراق.. رياح وزخات أمطار وظهور سحب الخريف الأسبوع المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T08:33:12+0000
طقس العراق.. رياح وزخات أمطار وظهور سحب الخريف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الإثنين، هبوب رياح وزخات أمطار اضافة الى ظهور سحب الخريف خلال الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور على "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الى "سكون الرياح وتقلباتها اعتبارا من هذا اليوم الاثنين وتعود لتستقر منتصف الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "أجواء حارة نسبيا تشهدها كافة المدن خلال ساعات النهار".

وبشأن مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة، توقع عطية، "تقلبات بالرياح السطحية وتحولها على فترات جنوبية شرقية مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية على فترات اعتبارا من اليوم لغاية صباح الاربعاء خصوصا خلال ساعات الليل والصباح، ثم تعود الرياح خلال نهار الاربعاء، شمالية غربية وتقل معدلات الرطوبة على ان تعود التقلبات من جديد ليلة الجمعة/ السبت".

واشار الى انه "لا يوجد انخفاض بدرجات الحرارة خلال هذا الاسبوع، وهناك انخفاض متوقع بداية الأسبوع المقبل في مدن وسط وغرب وشمال البلاد، أما مدن الجنوب والفرات الاوسط فالانخفاض يكون منتصف الاسبوع المقبل او نهايته".

وتابع انه "ستظهر سحب الخريف في الاجواء خلال الأيام المقبلة ، ولكن لاتوجد فرص للأمطار خلال اسبوع .. وربما فرص هطول زخات خفيفة بداية الأسبوع المقبل تشمل الانبار ونينوى، وربما تمتد فرص الهطول لمدن دهوك واربيل والسليمانية منتصف الأسبوع".

وقال، إن "هناك حالة جوية ممطرة شاملة ترسمها نماذج الطقس قبل نهاية الشهر ، تحت المتابعة لأن التغيير وارد، ويتبعها انخفاض واضح بدرجات الحرارة نهاية الشهر".

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