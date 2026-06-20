طقس العراق.. درجات حرارة خلاف التوقعات هذا الأسبوع

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء السبت، إلى ضعف واضح في شدة الموجة الحارة التي كان متوقعاً أن تؤثر على البلاد منتصف هذا الأسبوع، مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأوضح الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن تأثير القبة الحرارية سيكون أقل قوة مما أشارت إليه النماذج في الأيام الماضية، نتيجة تراجع نسبي في تمركز المرتفع الجوي العلوي، مما حد من التصاعد الكبير بدرجات الحرارة.

لذلك بحسب عطية، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي، دون اندفاع قوي نحو قيم استثنائية أو موجة شديدة الحرارة.

ورغم تسجيل درجات الحرارة مستويات خمسينية يومي الثلاثاء والأربعاء في بعض مدن جنوب البلاد، ورغم استمرار الأجواء الصيفية الحارة، خصوصاً في المناطق الوسطى والجنوبية خلال ساعات الظهيرة، إلا أن الارتفاع سيكون ضمن الحدود الطبيعية نسبياً لهذا الوقت من السنة، وفق الراصد.

ومع نهاية الأسبوع، تشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة مع تراجع تأثير الكتلة الحارة وعودة الأجواء إلى مستويات أقرب للمعدلات اليومية المعتادة.

وخلص عطية إلى القول عن توقعات الطقس، أجواء صيفية حارة ودرجات حرارة تميل للارتفاع الطفيف، يعقبه انخفاض نهاية الأسبوع.