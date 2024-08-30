طقس العراق.. درجات الحرارة تعاود الارتفاع منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، بأن الأجواء المعتدلة السائدة حالياً ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتعاود بعدها درجات الحرارة بالارتفاع.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى استمرار تأثر البلاد بالجبهة الهوائية وبقاء معدلات الحرارة متدنية وأجواء معتدلة نهاراً ولطيفة ليلاً حتى منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف "تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تصاعدياً نهاية الأسبوع المقبل إلى حدود مستوى 48 درجة مئوية"، مؤكداً أن "البلاد ستشهد نزولاً علوياً مسبباً كتلة هوائية بعد العاشر من الشهر المقبل وانخفاضاً كبيراً بدرجات الحرارة ودخول البلاد بالأجواء الخريفية رسمياً وقد تشهد أجزاء شمالي البلادزخاتمطر".