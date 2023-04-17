طقس العراق.. درجات الحرارة تتصاعد وزخات مطر في أيام العيد

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي محمد علي، يوم الاثنين، تصاعد درجات الحرارة فيما تبقى من أيام الأسبوع الجاري لتصل ذروتها يوم الخميس المقبل، فيما ستشهد أيام عيد الفطر زخات مطرية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال علي في منشور على صفحته في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "أجواء مستقرة غير ممطرة ودافئة جداً ستسود مناطق وسط وجنوب العراق في الأيام المقبلة، الثلاثاء والأربعاء والخميس".

وأضاف "ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً الى 20 كم في الساعة".

وأشارت علي إلى أن "زخات مطر رعدية متفرقة ستشهدها مناطق متفرقة من البلاد خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وبالأخص في المناطق الشمالية والغربية على فترات متقطعة جداً يصعب تحديدها، نتابعها أولاً بأول يوم الخميس".

وختم بالقول "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد منتصف الأسبوع المقبل بمنخفض جوي متوسط الفعالية نضعه تحت متابعة".