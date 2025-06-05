طقس العراق خلال العيد.. رياح متقلبة وحرارة متدرجة

شفق نيوز/ أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الخميس، بأن العراق سيشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الجمعة، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

وأوضح عطية، لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة التي سُجلت اليوم في معظم مدن البلاد لم تتجاوز 40 درجة مئوية، إلا أن الأجواء ستتحول تدريجياً إلى أكثر حرارة خلال أيام العيد، لتسود أجواء صيفية حارة نهاراً، تميل إلى الاعتدال ليلاً".

وأشار إلى عدم وجود موجات حر شديدة خلال فترة العيد، لكنه توقع حدوث تقلبات في اتجاه الرياح"، مبيناً أن "الرياح كانت اليوم شمالية غربية تراوحت شدتها بين خفيفة ومعتدلة، فيما ستبدأ اعتباراً من السبت بالتحول إلى متقلبة الاتجاه، لتستقر لاحقاً على اتجاه جنوب شرقي".

ولفت عطية، إلى أن "هذا التحول في الرياح سيسهم في ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية، خصوصاً في مناطق البصرة وجنوب البلاد خلال فترات الصباح والليل"، مؤكداً أن "الرياح ستعود إلى الاتجاه الشمالي الغربي وتقل معها نسب الرطوبة اعتباراً من الخميس المقبل".