طقس العراق.. حر لاهب يقترب من نصف درجة الغليان (خرائط)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، أن البلاد تشهد طقساً صيفياً مستقراً وشديد الحرارة في عموم المناطق، مع سماء صافية بوجه عام، تتخللها ظهور سحب متفرقة على فترات في الأقسام الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.

وأضافت الهيئة في تقريرها اليومي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً طفيفاً في المنطقة الوسطى، فيما تكون مقاربة لما سُجل يوم أمس في المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وأشارت إلى أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في عموم البلاد، بينما يُتوقع أن ترتفع قليلاً يوم السبت في جميع المحافظات، وتواصل الارتفاع يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع بقائها مقاربة في المنطقة الجنوبية. أما يوم الإثنين، فتكون درجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة المسجلة اليوم الخميس، فقد بينت الهيئة أن العاصمة بغداد سجلت 48 درجة مئوية، فيما سجلت كركوك 45، صلاح الدين 46، ديالى 47، الأنبار 45، كربلاء 47، بابل 48.48، النجف 48، الديوانية 48، ميسان 49، ذي قار 50، المثنى 49، والبصرة 50 درجة مئوية.

أما في محافظات إقليم كوردستان، فسجلت أربيل 44، دهوك 41، والسليمانية 43 درجة مئوية.

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الجمعة، توقعت الهيئة أن تسجل بغداد 47، كركوك 45، صلاح الدين 46، ديالى 47، الأنبار 45، واسط 49، بابل 48، كربلاء 47، النجف 48، الديوانية 48، ميسان 49، الناصرية 50، المثنى 49، والبصرة 49 درجة مئوية.

وفي إقليم كوردستان، من المتوقع أن تسجل أربيل 44، دهوك 41، والسليمانية 42 درجة مئوية.