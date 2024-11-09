طقس العراق.. حالة جوية هادئة مع فرصة للأمطار والبرق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن توقعاتها لحالة جوية "هادئة" تبدأ يوم غد الأحد وتستمر حتى يوم الاثنين، مشيرة إلى أن تأثيراتها ستقتصر على مناطق وسط وغرب وشمال العراق.

وفي بيان صادر عنها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية تشكل خلية من الضغط المنخفض شرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ظهور منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية ضعيفة مع تواجد هواء بارد في الطبقات العليا للجو.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الجوية المتوقعة لن تكون قوية كما كانت الحال في الأيام الماضية، حيث أن عوامل عدة ستخفف من تأثيراتها، أبرزها تمركز مرتفع سطحي في وسط شبه الجزيرة الذي سيدفع برياح جافة نحو البلاد، مما يقلل من شدة الحالة. كما أن التبريد الضعيف في الطبقات العليا سيقلل من الفوارق الحرارية الرأسية، وبالتالي لن تُلاحظ سحب عملاقة أو هطول أمطار غزيرة.

أما بالنسبة لتوقعات الأمطار، قالت الهيئة إنه من المتوقع أن تستمر السحب وتتواصل فرص هطول الأمطار الخفيفة والمتفرقة في مدن الجنوب وبعض مدن الوسط خلال اليوم السبت ونهار الأحد.

كما ستندفع السحب المصاحبة للمنخفض نحو سماء مدن العراق خلال ساعات نهار ومساء الأحد، ليبدأ هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة مع البرق والرعد بدءًا من جنوب الأنبار، ثم تتجه نحو العاصمة بغداد وصلاح الدين، وتستمر باتجاه مدن وسط وشمال العراق.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقعت الهيئة ارتفاع درجات الحرارة في مدن الجنوب بدءًا من يوم الأحد، على أن تنخفض مجددًا يوم الأربعاء.

كما أضافت الهيئة أنه لا توجد تحذيرات من سيول أو فيضانات حتى الآن، رغم وجود احتمالية لهطول أمطار غزيرة في بعض الأماكن لفترات قصيرة.

وأكدت الهيئة أن نماذج الطقس قد تختلف في توقعاتها حول كميات الأمطار بسبب التقلبات السريعة للطقس، ولكن من الثابت أنها لن تشمل مدن الجنوب.

وختامًا، أفادت الهيئة بأن الحالة الجوية ستنتهي مع مساء الاثنين.