طقس العراق.. حالة جوية غير مستقرة وانخفاض درجات الحرارة دون الصفر المئوي

شفق نيوز- بغداد

أفاد المتنبئ الجوي صادق العطية، يوم الاثنين، ببدء حالة جوية غير مستقرة تستمر لغاية يوم الخميس المقبل، تؤثر على عموم مناطق البلاد، مع انخفاض لدرجات الحرارة دون الصفر المئوي.

وقال العطية لوكالة شفق إن الرياح ستكون جنوبية شرقية في عموم البلاد خلال هذه الفترة، مع تسجيل نشاط ملحوظ إلى قوي في كل من واسط، ميسان، ديالى، المناطق الشرقية، وأجزاء من العاصمة بغداد، والديوانية، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60–70 كيلومتراً في الساعة، ما يؤدي إلى تصاعد الغبار.

وأشار إلى وجود نشاط في الرياح الغربية في محافظة الأنبار، لاسيما في المناطق الصحراوية، بسرعة قد تصل إلى 60–70 كيلومتراً في الساعة.

وبيّن أن فرص الأمطار ستتركز على المنطقة الشمالية الشرقية، مع زخات متفرقة في بعض مناطق الوسط والجنوب.

وأضاف أن درجات الحرارة سترتفع يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تشهد انخفاضاً يوم الخميس يكون محسوساً في المناطق الشمالية، حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من صفر مئوي.

وأكد العطية أن الانخفاض المتوقع يوم الخميس لا يرافقه أي نشاط جوي، وإنما يقتصر على تراجع درجات الحرارة فقط.

ويوم أمس الأحد، أشارت توقعات الطقس في العراق إلى تأثر البلاد بحالة جوية ناتجة عن منخفض جوي جبهوي، يبدأ تأثيره اعتباراً من اليوم الاثنين ويستمر لغاية صباح يوم الخميس المقبل.

وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فإن هذه الحالة تتسم بهطول أمطار متفرقة تكون مصحوبة بالبرق والرعد، تتفاوت بشدتها وربما لا تشمل جميع المدن، وتتركز فرص الغزارة في مناطق شمال وشرق البلاد.

كما توقعت الهيئة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في مناطق شرق وغرب البلاد، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

ورجحت أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تعاود الانخفاض اعتباراً من يوم الخميس مع تراجع تأثير الحالة الجوية.