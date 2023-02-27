طقس العراق.. أجواء لطيفة مع هطول أمطار الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ رأى راصد جوي عراقي، يوم الاثنين، أن البلاد ستشهد أجواء "لطيفة" حتى هطول أمطار متوقعة مطلع شهر آذار القادم من الأسبوع المقبل.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، "تستمر الأجواء مقاربة وأحياناً تكون لطيفة خلال اليومين القادمين بسبب تحول الرياح اتجاه شمالية غربية تنشط لبعض الأماكن".

وأضاف الزيادي أن "درجات الحرارة تبقى قريبة اي انخفاض طفيف مع إثارة غبار محلي خفيف"، نافياً "وجود عاصفة ترابية كما يشاع".

وأشار الزيادي إلى "تعرض البلاد إلى حالة ماطرة مطلع الشهر القادم تبدأ بوادرها يوم الخامس من آذار، ومازالت تحت المتابعة".

وتشهد مناطق العراق المختلفة ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، التي كانت قد انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.