طقس العراق.. أجواء لاهبة تقترب من 50 مئوية في بعض المناطق (خرائط)

شفق نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس في عموم مناطق البلاد صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة، مع سماء صافية بشكل عام تتخللها سحب متفرقة على فترات، تزداد كثافتها في المنطقة الجنوبية والأقسام الشمالية الشرقية.

وأشارت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إلى أن درجات الحرارة اليوم ستكون مقاربة لما سُجل يوم أمس، مع انخفاض طفيف في بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة: بغداد 48، كركوك 45، نينوى 45، صلاح الدين 46، ديالى 47، الأنبار 45، كربلاء 48، بابل 48، واسط 49، النجف 48، الديوانية 48، ميسان 49، ذي قار 50، المثنى 48، البصرة 49، وفي محافظات إقليم كردستان: أربيل 43، دهوك 41، السليمانية 43.

أما توقعات الأيام المقبلة، فبينت الهيئة أن طقس يوم غد السبت سيكون حاراً مع بعض الغيوم المتفرقة على عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما يكون الأحد والاثنين صحواً وحاراً مع بعض الغيوم المتفرقة ودرجات حرارة مقاربة، أما الثلاثاء فيكون الطقس صحواً وحاراً مع غيوم متفرقة على المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات حرارة مقاربة عموماً.

أما درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت فهي: بغداد 49، كركوك 47، صلاح الدين 47، ديالى 48، الأنبار 46، واسط 49، بابل 48، كربلاء 48، النجف 49، الديوانية 49، ميسان 50، الناصرية 50، المثنى 49، البصرة 49، وفي محافظات إقليم كردستان: أربيل 45، دهوك 42، السليمانية 43.