طقس العراق.. أجواء صحوة اليوم وانخفاض في الحرارة غداً

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، أن الطقس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ظهور قطع من الغيوم على فترات، فيما يكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرص لتساقط زخات مطر.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن درجات الحرارة سترتفع عدة درجات مقارنة بيوم أمس في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تسجل ارتفاعاً قليلاً في المنطقة الشمالية.

وأضافت أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة، تتسبب بتصاعد غبار متوسط الشدة في المناطق الصحراوية والأقسام الغربية من البلاد.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، وانخفاضاً طفيفاً في المنطقة الشمالية، مع أجواء غائمة جزئياً بشكل عام، وغائمة فوق المرتفعات الجبلية مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة.

وبيّنت الهيئة أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، مثيرة لغبار متوسط الشدة في أماكن متفرقة من البلاد.