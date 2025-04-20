طقس العراق.. أجواء ربيعية "متقلبة" ودرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية، مساء اليوم الأحد، حدوث "تقلبات" ربيعية ملحوظة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها تشمل تغيرات في الرياح مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وموجات غبار وزخات مطر رعدية متفرقة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة نشاطاً متفاوتاً في الرياح السطحية من حيث الاتجاه والسرعة، يتركز في أماكن متفرقة وعلى فترات مختلفة".

وتوقعت "ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، حيث تسود أجواء حارة نسبياً خلال ساعات النهار، فيما تبقى الأجواء معتدلة ليلاً قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض تدريجياً لاحقاً".

وأشارت الهيئة، إلى "احتمال تعرض مناطق عدة من البلاد لموجات غبار متفاوتة الشدة، تبدأ في جنوب وجنوب غرب البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تمتد إلى شمال غرب وغرب ووسط البلاد يومي الأربعاء والخميس، نتيجة لنشاط الرياح المتوقعة".

وأضافت أن "هذه الأجواء تتخللها زخات من الأمطار الرعدية على فترات متباعدة، لكنها لن تكون شاملة لكافة المدن، ما يجعلها محدودة ومحلية الطابع، كما يتوقع ارتفاع طفيف في معدلات الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في مدن جنوب البلاد".

ودعت الهيئة، بحسب البيان، المواطنين إلى "متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها، نظراً لطبيعة الأجواء المتقلبة التي ترافق فصل الربيع في البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، عادت الرياح الغبارية مجدداً إلى الأجواء العراقية، حيث ضربت عاصفة شديدة قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، وفقاً لشهود عيان أفادوا لوكالة شفق نيوز.

ويوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل الجاري اجتاحت عاصفة غبارية معظم الأجواء العراقية وتسببت بانخفاض الرؤية ودفعت بمن يعانون من مشاكل تنفسية إلى المستشفيات التي استقبلت أكثر من 2750 حالة، تركزت شدتها في جنوبي البلاد.