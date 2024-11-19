طقس العراق.. أجواء خريفية وأمطار رعدية وضباب

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء والأيام التالية.

وأفادت الهيئة، في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن الأجواء ستكون خريفية معتدلة خلال النهار، مائلة للبرودة خلال الليل، مع درجات حرارة مقاربة لما سجلته يوم أمس خلال ساعات النهار، مع ارتفاع طفيف خلال ساعات الصباح والليل.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم في مدن الشمال وجنوب البلاد، فيما سيكون صحوًا مع ظهور سحب عالية مصحوبة بفترات من البرق والرعد في بعض المناطق مثل ديالى شرق العاصمة بغداد وصلاح الدين وشمال نينوى، والسليمانية وأربيل ودهوك ضمن إقليم كوردستان، بالإضافة إلى ميسان، كركوك، واسط، والبصرة.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة نسبيًا في مناطق ديالى والسليمانية، بحسب التقرير.

أما الرياح، فستكون شمالية غربية في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومترًا في الساعة، مع ميل للسكون. بينما ستكون الرياح ساكنة في مناطق شرق البلاد وشمالها.

وبالنسبة لمدى الرؤية، فإنها ستتردى خلال ساعات هذه الليلة وفجر يوم غد الأربعاء في مناطق شرق نينوى، أربيل، والسليمانية، إلى ما بين 2 إلى 4 كيلومترات بسبب تشكل ضباب خفيف إلى متوسط الشدة. في حين ستتراوح الرؤية في باقي المدن ما بين 8 إلى 10 كيلومترات.