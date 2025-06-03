طقس العراق.. تقلبات جوية بين شمال ماطر وجنوب مغبر

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الأربعاء، مشيرة إلى أجواء متنوعة في مختلف مدن البلاد.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مدن شمال البلاد ستشهد زخات من الأمطار مع فرص لحدوث عواصف رعدية وبرق في بعض المناطق، في أجواء ربيعية ممطرة.

أما في مدن الوسط والجنوب، فسيكون هناك نشاط في سرعة الرياح نهاراً، يصاحبه غبار خفيف إلى متوسط الشدة في المناطق الصحراوية من المنطقة الجنوبية وجنوب نينوى والأنبار، مما يؤدي إلى تقليل مدى الرؤية على فترات.

وفيما يخص درجات الحرارة، توقعت الهيئة أجواء حارة نسبياً خلال النهار، تميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، ما يجعل الأجواء مناسبة للتنزه.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق التي قد تشهد نشاطاً في سرعة الرياح والغبار.